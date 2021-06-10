В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд

Когда настолько болеешь за своих, что забываешь, что ты тренер.

Драками между футболистами уже никого не удивишь. Но совсем другое дело, когда тренера настолько болеют за своих подопечных, что ввязываются в настоящее побоище, из-за которого приходится краснеть министру спорта.

В конце мая в Симферополе в рамках открытого первенства детско-юношеской футбольной лиги встретились команды "Инкомспорт" и "Марион". Ребята 2010-11 года рождения бодро гоняли мяч по полю, пока тренер "Инкомспорта" не вмешался в игру и то ли толкнул, то ли ударил спортсмена из команды противников. Увидев это, тренер "Мариона" не заставил себя ждать и напал на коллегу. Завязалась драка.

Тренеры юношеских футбольных команд в Крыму подрались друг с другом во время матча. Один из них толкнул ребёнка, а после ударил наставника противников. В Минспорте Крыма решили отстранить обоих тренеров от работы до конца сезона.



В футболе даже вопросики решаются с помощью ног pic.twitter.com/ft7BM2RSAT — Лента.ру (@lentaruofficial) June 9, 2021