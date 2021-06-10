В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд (2 фото)
Когда настолько болеешь за своих, что забываешь, что ты тренер.
Когда настолько болеешь за своих, что забываешь, что ты тренер.
Драками между футболистами уже никого не удивишь. Но совсем другое дело, когда тренера настолько болеют за своих подопечных, что ввязываются в настоящее побоище, из-за которого приходится краснеть министру спорта.
В конце мая в Симферополе в рамках открытого первенства детско-юношеской футбольной лиги встретились команды "Инкомспорт" и "Марион". Ребята 2010-11 года рождения бодро гоняли мяч по полю, пока тренер "Инкомспорта" не вмешался в игру и то ли толкнул, то ли ударил спортсмена из команды противников. Увидев это, тренер "Мариона" не заставил себя ждать и напал на коллегу. Завязалась драка.
Тренеры юношеских футбольных команд в Крыму подрались друг с другом во время матча. Один из них толкнул ребёнка, а после ударил наставника противников. В Минспорте Крыма решили отстранить обоих тренеров от работы до конца сезона.— Лента.ру (@lentaruofficial) June 9, 2021
В футболе даже вопросики решаются с помощью ног pic.twitter.com/ft7BM2RSAT
Представитель "Инкомспорта" попытались объяснить мотивы тренера, который толкнул юного футболиста.
«Мальчик из "Мариона" в товарищеской игре начал бить футболиста "Инкомспорта", при этом он на два года старше и на 20 см выше нашего. Роман, тренер, побежал разнимать и в силу своего роста не рассчитал и толкнул марионовца в область шеи. Только слепой или предвзятый видит там удар! Роман к футболистам своей команды относится как к своим детям, от этого и реакция».
Эта потасовка обрела такой резонанс, что пришлось вмешиваться министру спорта РК Ольге Торубаровой. Она отметила, что тренеры продемонстрировали неспортивное поведение, тем самым дискредитировав себя. Обоих отстранили от работы до следующего сезона, причем это решение было принято на совещании, где присутствовали президент региональной федерации футбола, родители спортсменов из обеих команд и сами тренеры.
Тренер Роман извинился за свой поступок и сообщил, что «Инкомспорт» и «Марион» на днях сыграют матч дружбы. Вот только он и его коллега в лучшем случае смогут наблюдать за игрой с фанатских трибун.