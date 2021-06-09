В Казани футбольный матч закончился массовой потасовкой (1 фото + 1 видео)
В конце встречи футболисты поняли, что пинать друг друга куда веселее, чем мяч.
В конце встречи футболисты поняли, что пинать друг друга куда веселее, чем мяч.
Футбольный матч любительских команд, проходивший на стадионе "Динамо" в Казани, закончился обоюдным поражением.
На 68-ой минуте игры между командами «Брамос» и GORDEI после того как один из футболистов пнул мячом в соперника, завязалась драка. Пострадавший и его одноклубники сочли эту выходку оскорбительной и бросились пинать обидчика. К которому тут же на помощь подоспели товарищи из команды. Завязалась массовая потасовка, из-за которой матч пришлось остановить. Победителей в нем не было, только
избитые побежденные.
Организаторы приняли решение сурово покарать всех участников драки. После изучения видео и выяснения роли каждого футболиста в инциденте, их ожидает длительная дисквалификация.