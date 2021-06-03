Владимир Путин рассказал о своих навыках в хоккее

Президент России заявил, что только делает вид, что умеет играть. Но, как мы знаем, это не мешает ему быть самым результативным в Ночной хоккейной лиге, забивая по 8 голов за матч.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время видеоконференции с членами партии "Единая Россия" признался, что совсем недавно встал на коньки и играет в хоккей из рук вон плохо.

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде понемножку начинает получаться. Это же не дзюдо, которым я с детства занимался. Я и на коньках-то никогда раньше не стоял. Но это тем не менее доставляет удовольствие», - поделился глава государства.

Также Владимир Путин пообещал единороссу Константину Казарину из Красноярска, что сыграет вместе с новой командой «Енисейская Сибирь», в которую входят пожилые игроки из Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Тем более, что опыт у него уже есть.

В начале мае Владимир Путин принял участие в финальном гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). За три периода он забил 8 невероятных голов, практически в одиночку разгромив команду соперников (13:9).