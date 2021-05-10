К сожалению, президент не смог побить собственный рекорд 2019 года, когда забросил в ворота соперников сразу 10 шайб. Но у него все еще впереди!

Президент России Владимир Путин принял участие в финальном гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и продемонстрировал невероятное мастерство.

За первые десять минут игры президент сразу оформил хет-трик, забросив в ворота "Сборной НХЛ" две шайбы. И останавливаться игрок под номером "11" не намеревался - в первом периоде он забил еще одну шайбу, два гола оформил во втором и три - в третьем. В итоге команда "Легенды хоккея" праздновала уверенную победу со счетом 13:9.

Перед началом матча российский лидер принял участие в церемонии награждения, в частности, отметив хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



Финальный гала-матч, в котором помимо Путина и министра обороны Сергея Шойгу, принимали участие легенды российского и советского хоккея, прошел в Сочи 10 мая. Мероприятие было приурочено к 75-летию отечественного хоккея и 60-летию первого полета человека в космос.

А чего так мало? — Григорий Тристан (@1gtris) May 10, 2021

К сожалению, в этом году Путину не удалось побить собственный рекорд 2019 года, когда он забил сразу 10 шайб в ворота соперников.