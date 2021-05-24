И установили три новых мировых рекорда!

Как можно видеть по турнирной таблице, российские спортсмены победили с большим отрывом

Чемпионат Европы проходил с 10 по 23 мая в венгерском Будапеште. В программу ЧЕ входили соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию в открытой воде.

Российские прыгуны в воду завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Сборная по синхронному плаванию также заняла в общем зачете первое место с 6 золотыми медалями. Больше всего наград принесли российские пловцы - 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Однако они стали вторыми после британцев, которые забрали 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград.

Но несмотря на второе место в общем зачете, у российских пловцов, (как минимум у двоих из них) на этом чемпионате не было конкурентов. Климент Колесников установил два мировых рекорда (100 метров кролем и заплыв на 50 метров на спине) и завоевал сразу три золотых медали.