Российский пловец дважды побил мировой рекорд на чемпионате Европы (2 фото)
Что самое примечательное, Климент Колесников побил собственный же рекорд, который установил днем ранее.
Что самое примечательное, Климент Колесников побил собственный же рекорд, который установил днем ранее.
Российский пловец Климент Колесников завоевал три золотых медали и установил два мировых рекорда на чемпионате Европы в Будапеште. И вообще вся российская сборная в этом году показывает невероятные результаты.
16 мая спортсмен в заплыве на 50 метров на спине показал 23,93 секунды, что является мировым рекордом. И уже на следующий день, в полуфинале, эту же дистанцию он проплыл за 23,80 секунды, таким образом побив собственный рекорд. Примечательно, что предыдущий рекорд тоже был установлен Колесниковым в 2018 году.
А днем позже, 18 мая, российский пловец преодолел дистанцию в 100 метров кролем за 47,37 секунды - и снова побил мировой рекорд! Таким образом, россиянин уже завоевал три золотых медали, и стал шестикратным чемпионом Европы.
Что касается сборной России, то ее выступления тоже не могут не радовать. 19 мая в мужской эстафете на 4x200 метров вольным стилем победу одержала великолепная четверка российских пловцов. Пока Россия уверенно лидирует и находится на верхней строчке в общем зачете. И пусть так будет всегда.