Российский пловец дважды побил мировой рекорд на чемпионате Европы

Что самое примечательное, Климент Колесников побил собственный же рекорд, который установил днем ранее.

Российский пловец Климент Колесников завоевал три золотых медали и установил два мировых рекорда на чемпионате Европы в Будапеште. И вообще вся российская сборная в этом году показывает невероятные результаты.

16 мая спортсмен в заплыве на 50 метров на спине показал 23,93 секунды, что является мировым рекордом. И уже на следующий день, в полуфинале, эту же дистанцию он проплыл за 23,80 секунды, таким образом побив собственный рекорд. Примечательно, что предыдущий рекорд тоже был установлен Колесниковым в 2018 году.