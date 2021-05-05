Россиянка Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам

Этот турнир запомнится как самый скандальный и драматичный за всю историю мировых первенств по шашкам. Никогда еще этот вид спорта не привлекал в себе столько внимания. Спасибо, WADA!

Вечером 4 мая завершился Чемпионат мира по классическим шашкам. Победу в этом непростом противостоянии одержала россиянка Тамара Тансыккужина, завоевав звание чемпионки мира в седьмой раз подряд.

27 апреля во время четвертого раунда произошел скандальный инцидент, приковавший к турниру взоры даже весьма далёких от шашек людей. Один из организаторов чемпионата подошел к столу, за которым сидели спортсменки, и забрал российский флаг. Как оказалось впоследствии, сделал он это по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), сотрудники которого позвонили и потребовали не игнорировать наложенные на российских спортсменов санкции.

Даже Тамара Тансыккужина была удивлена, если не сказать, деморализована таким поступком организаторов. Этот раунд она проиграла

Зато уже на следующий день, мобилизовав свои силы, она всухую разгромила соперницу Наталию Садовскую и сократила отставание до четырех очков (28:32).

Я не предполагала, что вопрос этот будет заострён во время турнира — особенно во время партии. Я считаю, что мне это сыграло на пользу — меня это разозлило. Это был такой толчок. Это позволило мне собраться, выложиться и отыграться сразу на следующий день

В последнем, 9-ом раунде, шансы спортсменок сравнялись - 54:54. Определить победителя должна была партия в быстрые шашки. Но спортсменки дважды сыграв вничью, перешли на блиц, в трех партиях из которых у них снова был паритет. И, наконец, четвертая определила победительницу!

Свою победу Тамара Тансыккужина сразу отпраздновала сфотографировавшись с российским флагом.

42-летнюю чемпионку мира тепло встретили в столичном аэропорту, вручив букет цветов и дорогой подарочный набор шашек.

