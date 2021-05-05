Россиянка Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам (4 фото + 1 видео)

Этот турнир запомнится как самый скандальный и драматичный за всю историю мировых первенств по шашкам. Никогда еще этот вид спорта не привлекал в себе столько внимания. Спасибо, WADA!

Россиянка Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам

Вечером 4 мая завершился Чемпионат мира по классическим шашкам. Победу в этом непростом противостоянии одержала россиянка Тамара Тансыккужина, завоевав звание чемпионки мира в седьмой раз подряд.


27 апреля во время четвертого раунда произошел скандальный инцидент, приковавший к турниру взоры даже весьма далёких от шашек людей. Один из организаторов чемпионата подошел к столу, за которым сидели спортсменки, и забрал российский флаг. Как оказалось впоследствии, сделал он это по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), сотрудники которого позвонили и потребовали не игнорировать наложенные на российских спортсменов санкции.

Даже Тамара Тансыккужина была удивлена, если не сказать, деморализована таким поступком организаторов. Этот раунд она проиграла

Источник: youtu.be

Зато уже на следующий день, мобилизовав свои силы, она всухую разгромила соперницу Наталию Садовскую и сократила отставание до четырех очков (28:32).


Я не предполагала, что вопрос этот будет заострён во время турнира — особенно во время партии. Я считаю, что мне это сыграло на пользу — меня это разозлило. Это был такой толчок. Это позволило мне собраться, выложиться и отыграться сразу на следующий день

Россиянка Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам

В последнем, 9-ом раунде, шансы спортсменок сравнялись - 54:54. Определить победителя должна была партия в быстрые шашки. Но спортсменки дважды сыграв вничью, перешли на блиц, в трех партиях из которых у них снова был паритет. И, наконец, четвертая определила победительницу!

Свою победу Тамара Тансыккужина сразу отпраздновала сфотографировавшись с российским флагом.

42-летнюю чемпионку мира тепло встретили в столичном аэропорту, вручив букет цветов и дорогой подарочный набор шашек.


Тамара Тансыккужина считает, что этот турнир заслуживает быть экранизированным. Ведь и вправду такого горячего чемпионата по шашкам еще не случалось. Там было все: трусость организаторов, нарушение правил, благородство соперницы, отказавшейся от польского флага в поддержку Тамары и, главное, - драматизм, ведь до последнего момента российская спортсменка отставала по очкам и ее волевая победа стала неожиданностью.


«Это самый запоминающийся матч и самая запоминающаяся победа. Возможно, это даже последний мой матч в карьере, никто не знает, как сложится дальше. И это прям сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю еще не поступали, но я такой вариант не исключаю, посмотрим», - поделилась Тамара Тансыккужина.