Российская шашистка рассказала, как скандал с флагом сыграл ей на руку (2 фото)
Тамара Тансыккужина разозлилась и уже на следующий день в сухую обыграла соперницу.
Тамара Тансыккужина разозлилась и уже на следующий день в сухую обыграла соперницу.
Недавний инцидент с российским флагом, который прямо во время матча убрали со стола, стал неприятной неожиданностью для чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной.
Она рассказала, что сначала она разозлилась и это выбило ее из колеи. Однако на следующий день, напротив, помогло собраться, и она победила польку Наталью Садовскую со счетом 12:0, тем самым сократив отставание до четырех очков - 28:32.
«Я не предполагала, что вопрос этот будет заострён во время турнира — особенно во время партии. Я считаю, что мне это сыграло на пользу — меня это разозлило. Это был такой толчок. Это позволило мне собраться, выложиться и отыграться сразу на следующий день», - рассказала спортсменка.
Следующий, 6 раунд, состоявшийся 29 апреля, Тансыккужина проиграла со счетом 7:5. В настоящий момент на счету российской спортсменки 33 балла, а в активе Садовской - 39 очков.
Финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Турнир состоит из 9 раундов, в каждом из которых разыгрывается по 12 очков. Победа присуждается первому, кто наберет 54 балла. Тансыккужина пока отстает на 6 очков. Впереди еще 3 раунда.