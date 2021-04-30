Российская шашистка рассказала, как скандал с флагом сыграл ей на руку

Тамара Тансыккужина разозлилась и уже на следующий день в сухую обыграла соперницу.

Недавний инцидент с российским флагом, который прямо во время матча убрали со стола, стал неприятной неожиданностью для чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной.

Она рассказала, что сначала она разозлилась и это выбило ее из колеи. Однако на следующий день, напротив, помогло собраться, и она победила польку Наталью Садовскую со счетом 12:0, тем самым сократив отставание до четырех очков - 28:32.

«Я не предполагала, что вопрос этот будет заострён во время турнира — особенно во время партии. Я считаю, что мне это сыграло на пользу — меня это разозлило. Это был такой толчок. Это позволило мне собраться, выложиться и отыграться сразу на следующий день», - рассказала спортсменка.