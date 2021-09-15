Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет (4 фото)
Непревзойденному метателю молота было 66 лет.
Непревзойденному метателю молота было 66 лет.
Двукратный олимпийский чемпион в метании молота и действующий рекордсмен Юрий Седых скончался в Москве на 67-ом году жизни. Об этом сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.
«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», - написал Бубка на своей страничке в Twitter.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
В пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщили, что причиной смерти Седых стал сердечный приступ.
Юрий Седых в составе сборной СССР дважды становился победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов и серебряным призером в 1988 году. Помимо этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира и звание трехкратного чемпиона Европы 1978, 1982 и 1986 годов. На чемпионате Европы в 1986 году Седых установил мировой рекорд, метнув молот на 86,74 метра. Его достижение до сих пор никому не удалось превзойти.