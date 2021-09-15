Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет (4 фото)

Непревзойденному метателю молота было 66 лет.

Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота и действующий рекордсмен Юрий Седых скончался в Москве на 67-ом году жизни. Об этом сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.



«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», - написал Бубка на своей страничке в Twitter.

В пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщили, что причиной смерти Седых стал сердечный приступ.

Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет
Источник: myseldon.com

Юрий Седых в составе сборной СССР дважды становился победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов и серебряным призером в 1988 году. Помимо этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира и звание трехкратного чемпиона Европы 1978, 1982 и 1986 годов. На чемпионате Европы в 1986 году Седых установил мировой рекорд, метнув молот на 86,74 метра. Его достижение до сих пор никому не удалось превзойти.