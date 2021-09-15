Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет

Непревзойденному метателю молота было 66 лет.

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота и действующий рекордсмен Юрий Седых скончался в Москве на 67-ом году жизни. Об этом сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.





«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», - написал Бубка на своей страничке в Twitter.