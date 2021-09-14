У российской теннисистки украли олимпийские медали

Елена Веснина лишилась не только золотой и серебряной наград, но и всех украшений и драгоценностей.

Воры ограбили дом российской олимпийской чемпионки Елены Весниной в Подмосковье. По словам теннисистки, преступники проникли в жилище пока она ужинала в ресторане с мужем. Воры взломали дверь, вскрыли сейф и похитили золотую медаль, завоеванную на ОИ-2016 в Рио, и серебряную с недавних Игр в Токио. Помимо наград из сейфа пропали все украшения и драгоценности. Точную сумму ущерба Веснина назвать затруднилась.

Веснина написала заявление в полицию, стражи порядка изучили место преступления, но никаких зацепок у них пока нет.





В Международном олимпийском комитете рассказали, что смогут изготовить для Весниной новые медали.





"Существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, мы рассмотрим этот вопрос", - сообщили в олимпийском комитете.