Болельщики спасли сорвавшегося с огромной высоты кота на стадионе в Майами (2 фото + 1 видео)
Хвостатый стал главным событием на матче.
Хвостатый стал главным событием на матче.
Во время воскресного матча по американскому футболу между командами Аппалачского государственного университета и местного Университета Майами на стадионе Hard Rock Stadium болельщики заметили повисшего на верхнем ярусе арены кота и удачно поймали, когда он сорвался вниз.
Кошки, как известно, высоты не боятся, и у людей порой стынет кровь в жилах, когда они видят, какие места для прогулок или отдыха выбирают пушистые сорванцы. Так получилось и в этот раз, вот только коту не помогло природное бесстрашие и ловкость. Испугавшись толпы людей и их криков, животное сорвалось с верхнего яруса и зацепилось за натянутую под ним проволоку. Находившиеся сверху люди не смогли дотянуться до кота, и он, потеряв последние силы, полетел вниз. К счастью, там его ожидала мягкая посадка. Находившиеся на 15-метров ниже болельщики растянули флаги и хвостатый приземлился на один из импровизированных тентов. Но от небольшой площади полотна четвероногий отскочил на ярус ниже, но и там везучего кота уже ожидал очередной растянутый флаг.
Радости болельщиков не было предела, когда один из "спасателей", показал живого и здорового котика трибунам. Правда, от пережитого стресса хищник расцарапал руки своих спасателей и убежал по своим кошачьим делам.
Cat saved by fans #CatsOfTwitter #cats #Cat #catsaved #savethecat #um #TheU #Miami #MiamiBeach #MiamiHurricanes pic.twitter.com/0N3Yoe1ROH— @ReakinHavoc (@reakinhavoc) September 11, 2021