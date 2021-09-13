Болельщики спасли сорвавшегося с огромной высоты кота на стадионе в Майами

Хвостатый стал главным событием на матче.

Во время воскресного матча по американскому футболу между командами Аппалачского государственного университета и местного Университета Майами на стадионе Hard Rock Stadium болельщики заметили повисшего на верхнем ярусе арены кота и удачно поймали, когда он сорвался вниз.





Кошки, как известно, высоты не боятся, и у людей порой стынет кровь в жилах, когда они видят, какие места для прогулок или отдыха выбирают пушистые сорванцы. Так получилось и в этот раз, вот только коту не помогло природное бесстрашие и ловкость. Испугавшись толпы людей и их криков, животное сорвалось с верхнего яруса и зацепилось за натянутую под ним проволоку. Находившиеся сверху люди не смогли дотянуться до кота, и он, потеряв последние силы, полетел вниз. К счастью, там его ожидала мягкая посадка. Находившиеся на 15-метров ниже болельщики растянули флаги и хвостатый приземлился на один из импровизированных тентов. Но от небольшой площади полотна четвероногий отскочил на ярус ниже, но и там везучего кота уже ожидал очередной растянутый флаг.