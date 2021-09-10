Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов

Сборная Польши, конечно, не последовала примеру соперников, но попросила своих болельщиков уважать гостей.

Игроки сборной Англии перед квалификационным матчем к ЧМ-2022 по своему обыкновению преклонили колени в поддержку движения BLM и тут же были освистаны. Для англичан матч был гостевым, а в Польше к подобным "реверансам" относятся не так тепло, как хотелось бы более прогрессивным странам Европы. В общем, неловко получилось...

Футболисты национальной команды Польши колени не преклоняли, но тоже вызвали бурю негодования болельщиков. Во время криков, свиста и улюлюканья капитан сборной Польши указал на нашивку со словом "Respect" ("Уважение"), которая находилась на рукаве его футболки. Но этот жест еще больше раззадорил фанатов.

К счастью, в FIFA на этот инцидент не обратили внимания, или обратили, но чек со штрафом команде пришлют немного позже.





Что касается игры, то команды сыграли на равных - 1:1. Сборные Польши и Англии идут в одной группе I. После шести матчей англичане занимают первую строчку в группе с 26 очками, а поляки - третье (11 очков).