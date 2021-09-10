Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов (4 фото)
Сборная Польши, конечно, не последовала примеру соперников, но попросила своих болельщиков уважать гостей.
Сборная Польши, конечно, не последовала примеру соперников, но попросила своих болельщиков уважать гостей.
Игроки сборной Англии перед квалификационным матчем к ЧМ-2022 по своему обыкновению преклонили колени в поддержку движения BLM и тут же были освистаны. Для англичан матч был гостевым, а в Польше к подобным "реверансам" относятся не так тепло, как хотелось бы более прогрессивным странам Европы. В общем, неловко получилось...
???????? | Europe— Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021
???? | Alors que les supporters polonais sifflaient les Anglais qui posaient un genou au sol, Lewandowski a montré le mot « RESPECT » de son maillot, BRAVO !
???? | @toribiotome pic.twitter.com/zuObkUDjNp
Футболисты национальной команды Польши колени не преклоняли, но тоже вызвали бурю негодования болельщиков. Во время криков, свиста и улюлюканья капитан сборной Польши указал на нашивку со словом "Respect" ("Уважение"), которая находилась на рукаве его футболки. Но этот жест еще больше раззадорил фанатов.
К счастью, в FIFA на этот инцидент не обратили внимания, или обратили, но чек со штрафом команде пришлют немного позже.
Что касается игры, то команды сыграли на равных - 1:1. Сборные Польши и Англии идут в одной группе I. После шести матчей англичане занимают первую строчку в группе с 26 очками, а поляки - третье (11 очков).