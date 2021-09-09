Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом (2 фото)
По их мнению, спорт и религия несовместимы.
По их мнению, спорт и религия несовместимы.
Запрещенное в России движение "Талибан" запретило женщинам заниматься спортом, поскольку в этом нет необходимости, сообщил заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу SBS News.
В первую очередь Васик говорил о популярном в Афганистане крикете, но можно не сомневаться, что очень скоро запрет распространится и на другие виды спорта, ведь в любом из них есть риск, что оголится, к примеру, нога выше щиколотки...
"В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик.
Он также добавил, что согласно традициям ислама, женщины могут появляться на улице лишь в случае необходимости, а спорт таковым не является.
Из-за такой позиции Афганистан может лишиться и мужской сборной по крикету, поскольку для участия в турнирах любая страна должна иметь и мужскую, и женскую команды. Но талибов это не расстраивает. Васик заявил, что "Талибан" не пойдет на компромиссы и не откажется от ценностей ислама.