Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом

По их мнению, спорт и религия несовместимы.

Запрещенное в России движение "Талибан" запретило женщинам заниматься спортом, поскольку в этом нет необходимости, сообщил заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу SBS News.

В первую очередь Васик говорил о популярном в Афганистане крикете, но можно не сомневаться, что очень скоро запрет распространится и на другие виды спорта, ведь в любом из них есть риск, что оголится, к примеру, нога выше щиколотки...

"В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик.