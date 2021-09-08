В Чили собака выбежала на поле и забила гол (2 фото)
Вот она, собака-забивака!
Вот она, собака-забивака!
Курьезный инцидент произошел во время матча между чилийскими любительскими командами «Сан Мигель де Рио» и «Реал Сарагоса». Устав смотреть на тщетные потуги спортсменов забить гол, на поле выбежал пес и показал настоящий футбол!
Во время штрафного удара четвероногий с лаем подбежал к воротам и головой переправила подачу в сетку. Болельщики встретили чемпионский гол барбоса аплодисментами и смехом.
Клуб «Сан Мигель де Рио» выложил этот момент на своих страничках в Twitter и Instagram. Видео с собакой-забивакой мгновенно стало вирусным. Сейчас у ролика 2 миллиона просмотров