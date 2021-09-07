Федор Емельяненко собрался учиться на садовода (2 фото)
Легендарный боец MMA уже подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.
Легендарный боец MMA уже подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I.
«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура «Садоводство», на заочное отделение», - рассказал представитель приемной комиссии вуза.
Подавшим документы предстоит сдать несколько экзаменов, по результатам которых в конце сентября пройдет зачисление в университет. Экзамены начнутся уже на следующей неделе.
Сам легендарный спортсмен пока не давал никаких комментариев о своем решении учиться на садовода. Возможно, на "пенсии" он планирует мирно заниматься "крестьянским" трудом для души.
Известно, что в 2008 году Емельяненко получил высшее образование, защитив дипломную работу на тему «Методика развития силовых способностей при подготовке самбистов 13–15 лет» на кафедре физической культуры Белгородского государственного университета.