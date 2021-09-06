Полицейские прервали матч Бразилия - Аргентина, чтобы депортировать четверых футболистов (4 фото + 1 видео)
Нет, спортсмены никого не убили и ни с кем не повздорили, но совершили более опасное преступление - не соблюли антиковидные предписания.
Нет, спортсмены никого не убили и ни с кем не повздорили, но совершили более опасное преступление - не соблюли антиковидные предписания.
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 межу национальными сборными Бразилии и Аргентины произошел настоящий цирк, которого бразильским полицейским и Минздраву болельщики не простят никогда.
Не успели команды отыграть и семи минут, как на поле выбежали полицейские в штатском, чтобы задержать четверых аргентинских футболистов - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Спортсмены, по словам правоохранителей, обманули бразильские власти в том, что не посещали Англию в последние дни (все они играют в английских клубах). А согласно антиковидным правилам Бразилии, любой прибывший из этой страны обязан две недели отсидеть на карантине.
После появления непонятных людей на поле, матч прервали, на поле завязалась потасовка, после которой команда Аргентины ушла в подтрибунку, и там забаррикадировалась.
???? Вот так началась дичь в Бразилии. Появился официальный делегат, сообщил, что аргентинцы нарушили правила въезда в страну и остановил матч— Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021
❌ Месси и Ко ушли с поля и сняли форму
????♂️ Бразильцы остались, но тоже ничего не поняли
В итоге матч официально отменили ????♂️ pic.twitter.com/AKctqzNoss
Чтобы выяснить, что происходит и не быть невзначай задержанным, капитан сборной Аргентины Лионель Мессии пошел на хитрость - надел на себя манишку фотографа (типа замаскировался), вышел на поле и стал новым мемом.
Месси уходит из футбола, чтобы стать фотографом
Но ни футболистам, ни болельщикам, конечно, было не до смеха. Во время своего перевоплощения в фотографа Месси успел повздорить на поле с бразильским инспектором здравоохранения.
«Мы здесь находимся уже три дня. Мы ждали матча. Почему вы не приехали раньше?» - задал резонный вопрос аргентинский футболист.
В итоге, через сорок минут вся аргентинская делегация расселась по автобусам и покинула стадион. Матч закончился, так и не начавшись. Скорее всего, об этом беспрецедентном скандале весь футбольный мир услышит еще не раз. "Оперативность" и методы бразильской полиции по борьбе с нарушителями антикоронавирусных ограничений, конечно, поражают.