Полицейские прервали матч Бразилия - Аргентина, чтобы депортировать четверых футболистов

Нет, спортсмены никого не убили и ни с кем не повздорили, но совершили более опасное преступление - не соблюли антиковидные предписания.

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 межу национальными сборными Бразилии и Аргентины произошел настоящий цирк, которого бразильским полицейским и Минздраву болельщики не простят никогда.

Не успели команды отыграть и семи минут, как на поле выбежали полицейские в штатском, чтобы задержать четверых аргентинских футболистов - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Спортсмены, по словам правоохранителей, обманули бразильские власти в том, что не посещали Англию в последние дни (все они играют в английских клубах). А согласно антиковидным правилам Бразилии, любой прибывший из этой страны обязан две недели отсидеть на карантине.

После появления непонятных людей на поле, матч прервали, на поле завязалась потасовка, после которой команда Аргентины ушла в подтрибунку, и там забаррикадировалась.