Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную (5 фото)
Знаменитый португалец стал лучшим бомбардиром в истории.
Знаменитый португалец стал лучшим бомбардиром в истории.
Португальский нападающий Криштиану Роналду окончательно стал легендой - в матче против Ирландии он оформил два гола, и теперь на его счету 111 забитых мячей за национальную команду. Больше него в сборных не забивал никто.
Удивительно, но Криштиану на 12-ой минуте встречи не смог забить пенальти. Его удар "потащил" вратарь из третьего (!) английского дивизиона Гэвин Базуну.
Криш мог побить рекорд Али Даеи, но отложил дело на потом ❌— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Пока включаем режим ожидания 110-го мяча Рона за сборную. Вратарь спас партнеров, которые привезли глупейший пенальти ???? pic.twitter.com/igeJS5SnCZ
Матч Португалия - Ирландия был наполнен событиями. Перед 11-метровым Роналду ударил по лицу соперника О’Ши, который подло откинул мяч с позиции. Судья предпочел не обращать внимание на этот момент, тем более, что пощечина была чисто номинальной и было очевидно, что ирландец очень хотел, чтобы Роналду убрали с поля. Но провокация не удалась.
Парень настолько дерзок, что откинул мяч с 11-метровой точки – а ведь к удару готовился сам Криш ????????????— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Потом он получил оплеуху от Рона. О'Ши – пятерка за смелость ???? pic.twitter.com/IgpCb6p3mI
После незабитого Роналду пенальти, сборная Ирландии открыла счет. Но проснувшийся лишь к концу встречи Криштиану все исправил. На 89-ой минуте встречи он оформил свой исторический 110 гол.
ВОТ ОН – 110-Й ГОЛ КРИША ЗА СБОРНУЮ ????????????— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Просто осознай: Роналду забил больше, чем Али Даеи, который играл с гораздо более слабыми сборными, чем португалец ????????????
Запомни этот исторический момент – рекорд Криша падет очень нескоро ???? pic.twitter.com/XvRha26Bmb
А в компенсированное время португалец вколотил еще один гол.
За 110-м голом сразу подъехал 111-й ????????????— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Кришу не хватило просто личного рекорда – он дожал до победы Португалии в очень непростом матче с Ирландией ????????????
НА 96-Й МИНУТЕ. В ДОБАВЛЕННОЕ К ДОБАВЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ. МЫ ВИДЕЛИ ЧУДО ???????????? pic.twitter.com/VUq0v1XpTu
Ранее рекорд по забитым голам за национальную команду принадлежал нападающему Али Даеи. С 1996 по 2006 год Али забил в играх за сборную Ирана 109 мячей. Понятно, что команды, с которыми встречались иранцы были гораздо слабее команд, против которых выходит сборная Португалии. Но рекорд есть рекорд, и он продержался добрых 15 лет. Новый рекорд Роналду побьют тоже не скоро. Ближе всех к этому моменту Лионель Месси. Но на его счету пока всего 71 мяч.