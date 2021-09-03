Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную

Знаменитый португалец стал лучшим бомбардиром в истории.

Португальский нападающий Криштиану Роналду окончательно стал легендой - в матче против Ирландии он оформил два гола, и теперь на его счету 111 забитых мячей за национальную команду. Больше него в сборных не забивал никто.

Удивительно, но Криштиану на 12-ой минуте встречи не смог забить пенальти. Его удар "потащил" вратарь из третьего (!) английского дивизиона Гэвин Базуну.