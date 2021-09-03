Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную (5 фото)

Знаменитый португалец стал лучшим бомбардиром в истории.

Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную

Португальский нападающий Криштиану Роналду окончательно стал легендой - в матче против Ирландии он оформил два гола, и теперь на его счету 111 забитых мячей за национальную команду. Больше него в сборных не забивал никто.


Удивительно, но Криштиану на 12-ой минуте встречи не смог забить пенальти. Его удар "потащил" вратарь из третьего (!) английского дивизиона Гэвин Базуну.

Матч Португалия - Ирландия был наполнен событиями. Перед 11-метровым Роналду ударил по лицу соперника О’Ши, который подло откинул мяч с позиции. Судья предпочел не обращать внимание на этот момент, тем более, что пощечина была чисто номинальной и было очевидно, что ирландец очень хотел, чтобы Роналду убрали с поля. Но провокация не удалась.

После незабитого Роналду пенальти, сборная Ирландии открыла счет. Но проснувшийся лишь к концу встречи Криштиану все исправил. На 89-ой минуте встречи он оформил свой исторический 110 гол.

А в компенсированное время португалец вколотил еще один гол.

Ранее рекорд по забитым голам за национальную команду принадлежал нападающему Али Даеи. С 1996 по 2006 год Али забил в играх за сборную Ирана 109 мячей. Понятно, что команды, с которыми встречались иранцы были гораздо слабее команд, против которых выходит сборная Португалии. Но рекорд есть рекорд, и он продержался добрых 15 лет. Новый рекорд Роналду побьют тоже не скоро. Ближе всех к этому моменту Лионель Месси. Но на его счету пока всего 71 мяч.