Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку

А вот получить по щам в её планы не входило...

Польская спортсменка и боец MMA Ева Бродницка решила устроить шоу во время дуэли взглядов со своей будущей соперницей Аньелой Богуш, но все пошло немного не по ее плану.

Во время церемонии Бродницка получила розовый пакет от одного из членов своей команды, достала оттуда резиновый фаллоимитатор и сунула в лицо сопернице. Такой презент Богуш не оценила и с силой швырнула предмет в свою оппонентку. Завязалась драка, спортсменок пришлось разнимать организаторам турнира.

Говорят, эксцентричная выходка Евы помимо привлечения внимания имела и практическую цель - "залезть в голову" сопернице и вывести из равновесия перед предстоящим поединком. Но как оказалось, ее не так просто смутить маленьким резиновым членом. Богуш победила техническим нокаутом в третьем раунде. Для Аньелы это третий бой по правилам MMA и третья победа. А вот Евы Бродницки дебютный поединок вышел боком. И фаллоимитатор не спас...