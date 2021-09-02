Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку (3 фото + 1 видео)
А вот получить по щам в её планы не входило...
А вот получить по щам в её планы не входило...
Польская спортсменка и боец MMA Ева Бродницка решила устроить шоу во время дуэли взглядов со своей будущей соперницей Аньелой Богуш, но все пошло немного не по ее плану.
Во время церемонии Бродницка получила розовый пакет от одного из членов своей команды, достала оттуда резиновый фаллоимитатор и сунула в лицо сопернице. Такой презент Богуш не оценила и с силой швырнула предмет в свою оппонентку. Завязалась драка, спортсменок пришлось разнимать организаторам турнира.
Говорят, эксцентричная выходка Евы помимо привлечения внимания имела и практическую цель - "залезть в голову" сопернице и вывести из равновесия перед предстоящим поединком. Но как оказалось, ее не так просто смутить маленьким резиновым членом. Богуш победила техническим нокаутом в третьем раунде. Для Аньелы это третий бой по правилам MMA и третья победа. А вот Евы Бродницки дебютный поединок вышел боком. И фаллоимитатор не спас...
Polish MMA went full kinky #MMA #MMATwitter pic.twitter.com/FH3DKZ5jGv— Jason Hagholm (@JHagholm1) August 30, 2021
37-летняя Бродницка ранее выступала в боксе. На ее счету 21 поединок и 20 побед. Она является бывшим чемпионом WBO в весе до 58,9 килограмм.
Ева не в первый раз позволяет себе вызывающие "шалости" во время традиционной битвы взглядов. Так, в 2019 году она схлопотала пощечину от соперницы-аргентинки Эдит Соледад за то, что чмокнула ее в губы.