В Белоруссии спортсмен нокаутировал соперника на дуэли взглядов (2 фото)
Бой должен бы проходить на голых кулаках, но боец вырубил оппонента коленом. Причем, не на ринге. Неловко получилось...
Бой должен бы проходить на голых кулаках, но боец вырубил оппонента коленом. Причем, не на ринге. Неловко получилось...
В белорусском промоушене кулачных боев под незамысловатым названием Zames Fighting произошел крайне неприятный для организаторов турнира инцидент. Один из бойцов во время дуэли взглядов не сдержал себя после слов оппонента и в прыжке ударил того коленом в челюсть, отправив в нокаут.
Пострадавший спортсмен очнулся довольно быстро, но не успел осознать, что с ним произошло и ударил одного из организаторов мероприятия.
Zames Fighting — молодой белорусский проект. На одноименном Youtube-канале промоушена опубликовано только два турнира, последний из которых завершился в июне этого года. Пресс-конференция, на которой произошел "замес файтинг" еще не выложена на канал, поэтому ни имен спортсменов, ни информации о возможном наказании вспыльчивого бойца, пока, к сожалению, нет.