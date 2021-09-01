В Белоруссии спортсмен нокаутировал соперника на дуэли взглядов

Бой должен бы проходить на голых кулаках, но боец вырубил оппонента коленом. Причем, не на ринге. Неловко получилось...

В белорусском промоушене кулачных боев под незамысловатым названием Zames Fighting произошел крайне неприятный для организаторов турнира инцидент. Один из бойцов во время дуэли взглядов не сдержал себя после слов оппонента и в прыжке ударил того коленом в челюсть, отправив в нокаут.

Пострадавший спортсмен очнулся довольно быстро, но не успел осознать, что с ним произошло и ударил одного из организаторов мероприятия.





Zames Fighting — молодой белорусский проект. На одноименном Youtube-канале промоушена опубликовано только два турнира, последний из которых завершился в июне этого года. Пресс-конференция, на которой произошел "замес файтинг" еще не выложена на канал, поэтому ни имен спортсменов, ни информации о возможном наказании вспыльчивого бойца, пока, к сожалению, нет.