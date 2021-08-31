Футболист Тарасов посвятил гол «жене и будущему беременному малышу»

Зря, говорят, спортсмен развелся с Ольгой Бузовой. Ведь наверняка они с полуслова понимали друг друга...

Полузащитник домодедовского «Велеса» Дмитрий Тарасов допустил нелепую оговорку после забитого мяча в матче против «Акрона» из Тольятти и прослыл новым Кличко. Впрочем, понять 34-летнего спортсмена можно - это его первый гол с 2018 года, когда Тарасов еще выступал за «Локомотив». Переполняющие спортсмена эмоции и звенящая голова (именно этой частью тела он вколотил мяч в ворота) и стали причиной того, что он посвятил гол «жене и будущему беременному малышу».







Стоит отдать должное футболисту, он не обиделся на издевающихся подписчиков, а сам выложил видео своего неудачного комментария и предложил фанатам придумать к нему описание.