Футболист Тарасов посвятил гол «жене и будущему беременному малышу» (3 фото)
Зря, говорят, спортсмен развелся с Ольгой Бузовой. Ведь наверняка они с полуслова понимали друг друга...
Зря, говорят, спортсмен развелся с Ольгой Бузовой. Ведь наверняка они с полуслова понимали друг друга...
Полузащитник домодедовского «Велеса» Дмитрий Тарасов допустил нелепую оговорку после забитого мяча в матче против «Акрона» из Тольятти и прослыл новым Кличко. Впрочем, понять 34-летнего спортсмена можно - это его первый гол с 2018 года, когда Тарасов еще выступал за «Локомотив». Переполняющие спортсмена эмоции и звенящая голова (именно этой частью тела он вколотил мяч в ворота) и стали причиной того, что он посвятил гол «жене и будущему беременному малышу».
Стоит отдать должное футболисту, он не обиделся на издевающихся подписчиков, а сам выложил видео своего неудачного комментария и предложил фанатам придумать к нему описание.
Этот гол стал для Дмитрия Тарасова дебютным, в «Велес» он перешел в июле 2021 года. Благодаря мячу полузащитника московская команда в домашнем матче вырвала ничью с «Акроном». Встреча закончилась со счетом 1:1.
А здесь у нас первый гол Дмитрия Тарасова за @fcveles!— ФНЛ (@FNLeague) August 29, 2021
Бывший игрок сборной уверенно разобрался на угловом, а затем передал привет супруге — в семье Дмитрия его жены Анастасии Костенко ожидается прибавление. ????
Поздравляем, Дмитрий! ????#ФНЛ #ЛучшаяЛигаМира #ФутболНашаЛюбовь pic.twitter.com/Sp6euhfHx7
Но самоирония все же Тарасова не спасла. Спустя день он написал в Instagrame, чтобы подписчики уже перестали изгаляться в комментария.
«Я сел покушать свою любимые панкейки. Спасибо за это моей беременной жене и не беременному малышу. Ребята, вчера я чуть-чуть ляпнул, хватит обсуждать это. Обсуждайте лучше то, что вчера Месси дебютировал и не забил, а я забил», - написал в соцсети футболист.