Сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира

Больше побед только у Бразилии.

Сборная России завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира-2021 по пляжному футболу. Это уже третья победа российских атлетов в истории (впервые футболисты стали триумфаторами в 2011 году). Россия вышла на второе место по количеству наград и уступает только Бразилии - пятикратному чемпиону мира.

Финальный матч проходил на московском стадионе "Лужники" 29 августа. Российские спортсмены встретились с национальной командой Японии, которую одолели со счетом 5:2.