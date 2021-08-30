Сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира (2 фото + 1 видео)
Больше побед только у Бразилии.
Больше побед только у Бразилии.
Сборная России завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира-2021 по пляжному футболу. Это уже третья победа российских атлетов в истории (впервые футболисты стали триумфаторами в 2011 году). Россия вышла на второе место по количеству наград и уступает только Бразилии - пятикратному чемпиону мира.
Финальный матч проходил на московском стадионе "Лужники" 29 августа. Российские спортсмены встретились с национальной командой Японии, которую одолели со счетом 5:2.
"Поздравляю нашу сборную с победой! Наши ребята - трехкратные чемпионы мира по пляжному футболу. Показали класс на домашнем стадионе, молодцы", - поздравил российских спортсменов мэр Москвы Сергей Собянин.
Россия впервые принимала ЧМ по пляжному футболу. Но несмотря на домашний статус команда выступала под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и без гимна.