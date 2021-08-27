Инвалид, работавший курьером, завоевал на паралимпиаде золото и побил мировой рекорд

И это при том, что россиянин в своей дисциплине был единственным спортсменом, лишенный всех конечностей.

Россиянин Михаил Асташов принес сборной по велоспорту золотую медаль и установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл индивидуальную гонку-преследование на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Асташов преодолел дистанцию за 3 минуты и 35,9 секунд. Такое время не показывал еще ни один паралимпиец. И этот случай уникальный - российский велогонщик был единственным в финале, у кого не было конечностей.

Михаила Асташева уже поздравил Владимир Путин, выслав ему телеграмму.

"В гонке преследования на 3000 метров Вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать", - говорится в поздравлении президента России.

Михаил Асташов стал известен год назад, когда устроился доставщиком еды в Екатеринбурге. Тогда СМИ сообщали, что 32-летний спортсмен работал в "Яндекс.Еде", чтобы скопить денег на Паралимпиаду, поскольку власти ему отказались помочь с оплатой дороги. Но позднее Михаил опроверг эту информацию. Он заявил, что устроился курьером, чтобы попробовать что-то новое, ведь его жизнь - это постоянное преодоление себя, обстоятельств и предрассудков.