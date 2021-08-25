Норвежский ныряльщик совершил «прыжок смерти» и побил мировой рекорд

Кен Сторнес сиганул в нелепой позе с 30-метрового уступа. И выжил!

В Норвегии есть опасная национальная забава под названием Death Diving (смертельный прыжок в воду). Главное условие в этом любительском соревновании - остаться в живых рискованный и необычный стиль прыжка. Тут у соискателя премии Дарвина полный карт-бланш, он может выполнять в воздухе любые пируэты. Вот и норвежец Кен Сторнес, прыгая с уступа скалы, показал свой фирменный стиль. Прыгун вытянул руки и ноги в воздухе и сгруппировался лишь в последний момент, чтобы минимизировать возможные последствия от столкновения с водой.

Высота уступа, с которого прыгал Кен, составляет 31,3 метра. В падении с такой высоты тело человека или любой другой предмет с сопоставимым весом, развивает скорость 25 метров в секунду (90 км/ч). Для человека неудачное приводнение на такой скорости чревато тяжелыми травмами или смертью.





Но безумный Кен сделал это! Предыдущий мировой рекорд - прыжок с высоты 27 метров. Таким образом, норвежец стал новым рекордсменом в этом странном и опасном виде спорта.