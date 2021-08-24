Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"

Фанатов понять можно. Их наконец-то пустили на трибуны. За полтора года ковидных ограничений они до смерти соскучились по мордобою.

Третий тур французской Лиги 1 между "Марселем" и "Ниццей" закончился потасовкой с болельщиками и большим скандалом. На 75-ой минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев полузащитник "Марселя" Димитри Пайет готовился подавать угловой. За спиной футболиста находилась трибуна с фанатами "Ниццы", откуда в его футболиста прилетела пластиковая бутылка с водой. Взбесившийся Пайет схватил ее и швырнул обратно на трибуну.

Тут же к углу поля подбежали другие игроки "Марселя" и принялись активно жестикулировать и, видимо, материть болельщиков. Фанаты не стали терпеть такого поведения от гостей и прорвались на поле. Завязалась массовая потасовка, в которой принимали участие и футболисты "Ниццы", часть из которых пыталась утихомирить своих фанатов, а часть накинулась на атлетов "Марселя".

???????? Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет в игре с "Ниццей" вернул на трибуну брошенную в него бутылку и понеслось... pic.twitter.com/vXh2uQmrHN — Рустем Адагамов (@adagamov) August 23, 2021

Одним из самых активных участников драки был аргентинский тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли. Мужчина настолько разгорячился, что его пришлось держать другим игрокам.

Из-за массовой драки матч был остановлен. Команды около часа находились в раздевалках, пока арбитр не предпринял возобновить игру. Судейская бригада и футболисты "Ниццы" вышли на поле, но вот гости выходить наотрез отказались. Двое спортсменов (Луан Перес Петрони и Маттео Гендузи) получили травмы шеи - во время драки их пытались душить.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Досталось и Димитри Пайету, с которого все началось - кто-то сильно ударил его в спину

Президент клуба "Марсель" заявил, что команда не вышла на поле, поскольку безопасность атлетов там не гарантирована. Что, в общем-то, правда.