Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя" (7 фото)

Фанатов понять можно. Их наконец-то пустили на трибуны. За полтора года ковидных ограничений они до смерти соскучились по мордобою.

Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"

Третий тур французской Лиги 1 между "Марселем" и "Ниццей" закончился потасовкой с болельщиками и большим скандалом. На 75-ой минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев полузащитник "Марселя" Димитри Пайет готовился подавать угловой. За спиной футболиста находилась трибуна с фанатами "Ниццы", откуда в его футболиста прилетела пластиковая бутылка с водой. Взбесившийся Пайет схватил ее и швырнул обратно на трибуну.


Тут же к углу поля подбежали другие игроки "Марселя" и принялись активно жестикулировать и, видимо, материть болельщиков. Фанаты не стали терпеть такого поведения от гостей и прорвались на поле. Завязалась массовая потасовка, в которой принимали участие и футболисты "Ниццы", часть из которых пыталась утихомирить своих фанатов, а часть накинулась на атлетов "Марселя".

Одним из самых активных участников драки был аргентинский тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли. Мужчина настолько разгорячился, что его пришлось держать другим игрокам.

Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"
Источник: s5o.ru

Из-за массовой драки матч был остановлен. Команды около часа находились в раздевалках, пока арбитр не предпринял возобновить игру. Судейская бригада и футболисты "Ниццы" вышли на поле, но вот гости выходить наотрез отказались. Двое спортсменов (Луан Перес Петрони и Маттео Гендузи) получили травмы шеи - во время драки их пытались душить.

Досталось и Димитри Пайету, с которого все началось - кто-то сильно ударил его в спину

Досталось и Димитри Пайету, с которого все началось - кто-то сильно ударил его в спину
Источник: t.me

Президент клуба "Марсель" заявил, что команда не вышла на поле, поскольку безопасность атлетов там не гарантирована. Что, в общем-то, правда.

Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"
Источник: s5o.ru

Но согласно правилам Лиги 1, отказ одной из сторон от игры карается техническим поражением. Главному арбитру оставалось досрочно дать финальный свисток и зафиксировать победу "Ниццы". Но гости с таким решением не согласились. "Марсель" готовится подавать апелляцию.


Помните, как во время локдауна многие спортивные чиновники говорили, что футбол без болельщиков - не футбол? Получите, распишитесь!

Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"
Источник: s5o.ru