«Если я проиграю, то засужу вас»: российский теннисист едва не сломал руку, столкнувшись с камерой на турнире в США

После столкновения Медведев ударил камеру ногой и устроил скандал. При этом многие американские болельщики поддержали российского спортсмена.

Неприятный инцидент произошел во время полуфинального матча между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым на турнире "Мастерс" в американском Цинциннати. В одном из эпизодов Медведев, пытаясь отбить удар Рублева, налетел на стоявшую у кромки корта камеру. Аппаратура опрокинулась на пол, а когда ее вновь установили на помост, российский спортсмен ударил в объектив камеры ногой.

Вторая ракетка мира был в бешенстве и пообещал организаторам засудить их: «Я чуть не сломал руку. Если я проиграю этот матч, то засужу вас».

Что самое забавное печальное Медведев все-таки проиграл Рублёву (2:6, 6:3, 6:3) впервые за всю карьеру. Понять эмоции Медведева можно, он легко мог "похоронить" остаток сезона, если бы серьезно травмировал руку. А по поводу угрозы иском, это тоже были эмоции, вряд ли он будет подавать в суд, хотя камера ему действительно мешала. А вот организаторы турнира вполне могут предъявить российской звезде чек за поврежденную камеру и взыскать ущерб через суд.

"Я надеюсь, что Даниил возместит любой ущерб, причиненный им на турнире в Цинциннати. Полагаю, ему будет стыдно за свое поведение (во всяком случае, ему должно быть стыдно). Это возмутительно", - написал спортивный журналист из The New York Times Саймон Камберс.