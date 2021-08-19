Футболист "Уфы" подарил футболку раздевшейся во время матча девушке (3 фото)
Привлечь внимание защитника у болельщицы еще как получилось.
Привлечь внимание защитника у болельщицы еще как получилось.
На матч третьего тура РПЛ между футбольными клубами "Уфа" и "Локомотив" пришла девушка в одном нижнем белье и показала баннер с шутливым обращением к защитнику башкирской команды Бауэру Морицу. Отчаянная болельщица попала в телетрансляцию, но к сожалению, в день игры ее не согрели новой футболкой.
Встреча уфимцев и москвичей проходила 6 августа и закончилась ничьей - 1:1. И только две недели Мориц пригласил девушку по имени Азалия на тренировку, где и вручил ей именную футболку.
«Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой вручил ей от всей команды свою именную футболку», - говорится на официальной страничке клуба в Instagram.
Бауэр выступает за ФК "Уфа" всего лишь полгода - с февраля 2021 года. Но уже успел стать местной знаменитостью.