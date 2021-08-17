Майк Тайсон показал устрашающее видео с тренировок и восхитил своих фанатов (2 фото)
Этот 55-летний любитель марихуаны все еще в потрясающей форме. Скорость ударов - ураган.
Этот 55-летний любитель марихуаны все еще в потрясающей форме. Скорость ударов - ураган.
Бывший легендарный боксер Майк Тайсон опубликовал в своем Instagram видео с тренировки и в очередной раз взорвал Сеть. В ролике Железный Майк демонстрирует свою прежнюю убийственную точность и скорость ударов. Подписчики, а вместе с ними боец UFC Исраэл Адесанья и другие известные спортсмены, высоко оценили форму 55-летнего боксера.
За несколько дней ролик Тайсона просмотрели более 4-х миллионов раз:
Многие фанаты посчитали, что новым видео Тайсон намекает на скорое возвращение на ринг. И скорее всего, это будет очередной выставочный поединок, по примеру того, что прошел в 2020 году против другого экс-чемпиона Роем Джонсоном-младшим.