Скончался легендарный хоккеист Тони Эспозито

Участник знаменитой Суперсерии умер на 79-ом году жизни.

Член Зала славы хоккея и бывший выдающийся голкипер Тони Эспозито умер от рака поджелудочной железы, с которым стойко боролся на протяжении последних лет.





"Это печальный день для "Чикаго" и всего хоккея. Но вместе с его замечательной семьей мы хорошо запомним прожитую им жизнь. Знамя Тони Эспозито навсегда останется частью клуба, как и его наследие суперзвезды как на льду, так и за его пределами", - говорится на сайте НХЛ.