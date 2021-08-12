Скончался легендарный хоккеист Тони Эспозито (2 фото + 1 видео)
Участник знаменитой Суперсерии умер на 79-ом году жизни.
Участник знаменитой Суперсерии умер на 79-ом году жизни.
Член Зала славы хоккея и бывший выдающийся голкипер Тони Эспозито умер от рака поджелудочной железы, с которым стойко боролся на протяжении последних лет.
"Это печальный день для "Чикаго" и всего хоккея. Но вместе с его замечательной семьей мы хорошо запомним прожитую им жизнь. Знамя Тони Эспозито навсегда останется частью клуба, как и его наследие суперзвезды как на льду, так и за его пределами", - говорится на сайте НХЛ.
Легендарный американо-канадский игрок выступал за "Чикаго Блэкхоукс" и сборную Канады. В НХЛ Эспозито провел 886 матчей в регулярных чемпионатах и 99 - в плей-офф. Хоккеист трижды становился обладателем "Везина Трофи", как лучший голкипер лиги. Российским и советским зрителям он больше известен как участник Суперсерии-72 между СССР и Канадой.