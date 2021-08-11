«Псевдовеликие вы наши»: Белорусская ассоциация гимнастики оскорбила Россию

А после объяснила свой резкий комментарий взломом аккаунта. Но в это мало кто поверил.

Олимпиада закончилась, но страсти и скандалы вокруг нее все еще кипят. Российские спортсмены, Олимпийский комитет и простые обыватели возмущаются из-за несправедливого судейства на турнире по художественной гимнастике, в котором израильтянка Лина Ашрам завоевала золото, несмотря на грубую ошибку - во время выступления она выронила из рук ленту. А россиянка Дина Аверина, выполнившая свой номер идеально, получила лишь серебро.

По этому поводу высказались многие спортсмены и тренера, и даже Алина Кабаева, которая в последнее время в публичном пространстве появляется нечасто.

Особенно про страны НАТО смешно получилось. А зачем её выпустили, интересно:)) Весь мир наблюдает очередной позор со смехом. А нам уже не смешно(( pic.twitter.com/K43pPHFDOI — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) August 10, 2021

Масло в огонь добавил официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ). Представитель которой грубо ответил россиянке под постом украинской судьи Лидии Виноградной в "Фейсбуке". В своем посте Виноградная, которая была одной из тех, кто выносил решение в соревнованиях по гимнастике в Токио, объясняла, почему решение по поводу наград абсолютно справедливое. И хотя сообщение россиянки было адресовано автору поста, на него внезапно ответили белорусы.