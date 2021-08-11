«Псевдовеликие вы наши»: Белорусская ассоциация гимнастики оскорбила Россию (3 фото)

А после объяснила свой резкий комментарий взломом аккаунта. Но в это мало кто поверил.

«Псевдовеликие вы наши»: Белорусская ассоциация гимнастики оскорбила Россию

Олимпиада закончилась, но страсти и скандалы вокруг нее все еще кипят. Российские спортсмены, Олимпийский комитет и простые обыватели возмущаются из-за несправедливого судейства на турнире по художественной гимнастике, в котором израильтянка Лина Ашрам завоевала золото, несмотря на грубую ошибку - во время выступления она выронила из рук ленту. А россиянка Дина Аверина, выполнившая свой номер идеально, получила лишь серебро.


По этому поводу высказались многие спортсмены и тренера, и даже Алина Кабаева, которая в последнее время в публичном пространстве появляется нечасто.

Масло в огонь добавил официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ). Представитель которой грубо ответил россиянке под постом украинской судьи Лидии Виноградной в "Фейсбуке". В своем посте Виноградная, которая была одной из тех, кто выносил решение в соревнованиях по гимнастике в Токио, объясняла, почему решение по поводу наград абсолютно справедливое. И хотя сообщение россиянки было адресовано автору поста, на него внезапно ответили белорусы.

«Псевдовеликие вы наши»: Белорусская ассоциация гимнастики оскорбила Россию
Источник: starhit.ru

Получилось неловко. И спустя день представителям БАГ пришлось оправдываться. У них был ровно один вариант, который не вызовет вопросов - сказать, что аккаунтом завладели злоумышленники. Это они и сделали.


"Восьмого августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики", - говорится в заявлении БАГ.