«Псевдовеликие вы наши»: Белорусская ассоциация гимнастики оскорбила Россию (3 фото)
А после объяснила свой резкий комментарий взломом аккаунта. Но в это мало кто поверил.
А после объяснила свой резкий комментарий взломом аккаунта. Но в это мало кто поверил.
Олимпиада закончилась, но страсти и скандалы вокруг нее все еще кипят. Российские спортсмены, Олимпийский комитет и простые обыватели возмущаются из-за несправедливого судейства на турнире по художественной гимнастике, в котором израильтянка Лина Ашрам завоевала золото, несмотря на грубую ошибку - во время выступления она выронила из рук ленту. А россиянка Дина Аверина, выполнившая свой номер идеально, получила лишь серебро.
По этому поводу высказались многие спортсмены и тренера, и даже Алина Кабаева, которая в последнее время в публичном пространстве появляется нечасто.
Особенно про страны НАТО смешно получилось. А зачем её выпустили, интересно:)) Весь мир наблюдает очередной позор со смехом. А нам уже не смешно(( pic.twitter.com/K43pPHFDOI— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) August 10, 2021
Масло в огонь добавил официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ). Представитель которой грубо ответил россиянке под постом украинской судьи Лидии Виноградной в "Фейсбуке". В своем посте Виноградная, которая была одной из тех, кто выносил решение в соревнованиях по гимнастике в Токио, объясняла, почему решение по поводу наград абсолютно справедливое. И хотя сообщение россиянки было адресовано автору поста, на него внезапно ответили белорусы.
Получилось неловко. И спустя день представителям БАГ пришлось оправдываться. У них был ровно один вариант, который не вызовет вопросов - сказать, что аккаунтом завладели злоумышленники. Это они и сделали.
"Восьмого августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики", - говорится в заявлении БАГ.