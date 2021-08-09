Лионель Месси покинул «Барсу» и расплакался на прощальной пресс-конференции

Легендарный футболист провел в родном клубе 21 год.

Один из самых титулованных футболистов современности, шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не смог сдержать слёз на прощальной конференции по поводу ухода из клуба "Барселона".

"Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом", — сказал Месси.

Ранее "Барселона" сообщила, что из-за финансовых проблем правил испанской лиги не сможет подписать нового контракта с футболистом. Месси во время пресс-конференции заявил, что со своей стороны сделал все возможное, чтобы остаться в родном клубе.

"Я сделал все, чтобы остаться, но в последний момент все сорвалось из-за проблем с Ла Лигой. Я сделал все возможное, чтобы остаться. Я согласился на снижение зарплаты на 50%. Больше от меня ничего не просили. Мы сделали все возможное. Меня не просили урезать зарплату еще на 30%, это ложь".

Все трофеи Месси, завоеванные в составе "Барсы"

Вопреки слухам, Месси не подписал контракта с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Футболист сообщил, что планирует играть и дальше, но где именно еще не определился, хотя, как он признался, "звонили из многих клубов".