Старая школа: в Петербурге нашли самого пожилого скейтбордиста

Житель Северной столицы рассекает на доске с 1981 года и даст фору любому молодому спортсмену. В первую очередь техникой. Сегодня так никто не катается!

В Санкт-Петербурге заметили пожилого мужчину, который в свои 73 года мастерски катается на скейтборде. Причем делает это каждый день. Возможно, о пенсионере никто бы не узнал, не заметь его профессиональный скейтер и серфер Максим Тимухин, который смог по достоинству оценить технику пожилого спортсмена.

«Ехал я в «МЕГУ» по Светлановскому проспекту от Светлановской площади, на светофоре перед Тореза остановился на красный, посмотрел налево, там был этот прекрасный дяденька, по асфальту вниз катающийся. Я припарковался, взял свой скейтборд, пошел к нему, дал ему попробовать, он сказал, что всё это ерунда, у него скейт покласснее будет, он к нему привык и ему удобно. Я спросил, могу ли я снять, как он спускается, и сделать фото», - написал в своем Instagram Максим.