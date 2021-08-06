Старая школа: в Петербурге нашли самого пожилого скейтбордиста (1 фото + 1 видео)
Житель Северной столицы рассекает на доске с 1981 года и даст фору любому молодому спортсмену. В первую очередь техникой. Сегодня так никто не катается!
Житель Северной столицы рассекает на доске с 1981 года и даст фору любому молодому спортсмену. В первую очередь техникой. Сегодня так никто не катается!
В Санкт-Петербурге заметили пожилого мужчину, который в свои 73 года мастерски катается на скейтборде. Причем делает это каждый день. Возможно, о пенсионере никто бы не узнал, не заметь его профессиональный скейтер и серфер Максим Тимухин, который смог по достоинству оценить технику пожилого спортсмена.
«Ехал я в «МЕГУ» по Светлановскому проспекту от Светлановской площади, на светофоре перед Тореза остановился на красный, посмотрел налево, там был этот прекрасный дяденька, по асфальту вниз катающийся. Я припарковался, взял свой скейтборд, пошел к нему, дал ему попробовать, он сказал, что всё это ерунда, у него скейт покласснее будет, он к нему привык и ему удобно. Я спросил, могу ли я снять, как он спускается, и сделать фото», - написал в своем Instagram Максим.
Игорь, так зовут героя видео, поведал, что катается на скейте с 1981 года, то есть уже 40 лет. Максим назвал пенсионера "олдскульным лыжником", поскольку для катания на доске Игорь использует такую же технику, как этом зимнем виде спорта.
Подписчики Максима восхитились невероятной бодростью духа и крепкими коленными суставами пожилого мужчины, а жители Петербурга отметили, что пересечение Светлановского и Тореза - это его обычное место для тренировок. Как оказалось, Игорь профессионально занимается лыжным спортом, и чтобы не терять навыка в летнее время года, тренируется на доске.