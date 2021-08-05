Трагическая неудача: российская скалолазка сорвалась со стены за мгновение до мирового рекорда

Опустившись на землю, действующая мировая рекордсменка разрыдалась.

Настоящей драмой завершилась попытка российской скалолазки Юлии Калпиной установить мировой рекорд на Олимпиаде в Токио. Участвующая в многоборье спортсменка во время второй попытки в лазании на скорость, оставив далеко позади свою соперницу, сорвалась со стены в нескольких сантиметрах от кнопки, фиксирующей результат. Осознав насколько близко была к своему новому мировому рекорду, 28-летняя скалолазка разрыдалась в голос.

Несмотря на неудачу во второй попытке, Каплина заняла пятое место в общем зачете и продолжит борьбу в квалификационных соревнованиях по двум другим видам скалолазания - боулдеринге и лиде.

К сожалению, Каплина упустила возможность быть первой в своей "коронной" дисциплине "скорость". И если бы не обидное падение, российская спортсменка побила бы собственный мировой рекорд среди женщин, который она установила на чемпионате Европы в 2020 году. Однако все еще впереди. Удача, как известно, переменчива.