Кот прорвался на стадион и стал главным событием матча (2 фото + 1 видео)
Никогда еще бейсбол не был таким увлекательным.
Никогда еще бейсбол не был таким увлекательным.
Во время бейсбольного матча американской бейсбольной лиги между «Нью-Йорк Янкис» и «Балтимор Ориолс» на поле выбежал кот, из-за которого пришлось прервать игру. Ловкий хищник на протяжении 4 минут убегал от 10 стюардов, которых специально снарядили поймать нарушителя. И со своей задачей они не справились.
Всякий раз, когда животное ускользало от преследователей, стадион взрывался ликующими криками. Болельщики выкрикивали "MVP" (Most Valuable Player — самый ценный игрок), махали ему руками и пытались заманить на трибуны.
Стюарды дважды не додумались открыть для кота двери, когда он пробегал рядом, а комментатор по привычке оценивал и нахваливал каждый прыжок, когда животное пыталось запрыгнуть на защитный барьер. Похоже, это их забавляло. Чего не скажешь о коте, который явно был в панике от вида безумно кричащих со всех сторон гоминид.
Испуганный кот так и не дался никому в руки и самостоятельно покинул стадион, когда перед ним открыли дверцу в углу левой части поля. По словам одного из игроков, кот действительно был неуловим и очень проворен. Ну да, это вам не мячи ловить!