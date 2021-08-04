Кот прорвался на стадион и стал главным событием матча

Никогда еще бейсбол не был таким увлекательным.

Во время бейсбольного матча американской бейсбольной лиги между «Нью-Йорк Янкис» и «Балтимор Ориолс» на поле выбежал кот, из-за которого пришлось прервать игру. Ловкий хищник на протяжении 4 минут убегал от 10 стюардов, которых специально снарядили поймать нарушителя. И со своей задачей они не справились.





Всякий раз, когда животное ускользало от преследователей, стадион взрывался ликующими криками. Болельщики выкрикивали "MVP" (Most Valuable Player — самый ценный игрок), махали ему руками и пытались заманить на трибуны.