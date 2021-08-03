«Стойка фламинго»: китайский штангист взял золото ОИ и установил рекорд стоя на одной ноге

Когда уроки кунг-фу пригодились в тяжелой атлетике.

Китайский тяжелоатлет Ли Фабинь, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, взял золото и установил рекорд Олимпиады одной левой (ногой). Китаец поднял правую ногу в "позе фламинго", что помогло ему сохранить равновесие и завоевать заслуженную золотую медаль.

Разумеется, ни приема, ни стойки, ни стиля с таким названием в тяжелой атлетике не существует. Это фанаты так назвали манеру Ли поднимать правую ногу с весом втрое больше собственного.