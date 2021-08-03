«Стойка фламинго»: китайский штангист взял золото ОИ и установил рекорд стоя на одной ноге (3 фото)
Когда уроки кунг-фу пригодились в тяжелой атлетике.
Когда уроки кунг-фу пригодились в тяжелой атлетике.
Китайский тяжелоатлет Ли Фабинь, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, взял золото и установил рекорд Олимпиады одной левой (ногой). Китаец поднял правую ногу в "позе фламинго", что помогло ему сохранить равновесие и завоевать заслуженную золотую медаль.
Разумеется, ни приема, ни стойки, ни стиля с таким названием в тяжелой атлетике не существует. Это фанаты так назвали манеру Ли поднимать правую ногу с весом втрое больше собственного.
В рывке китаец поднял 141 кг, в толчке - 172 кг
В воем интервью Фабинь предостерег спортсменов-любителей повторять его трюк:
«Это была мимолётная ошибка. Я почти потерял равновесие, но я отрабатывал такой сценарий на тренировке. Я не хвастун – просто техника такая. У меня очень сильный скелет и мускулы. Я знаю, что это движение нравится публике, но не советую другим людям делать нечто подобное. Это может спровоцировать травму».
Ли Фабинь подарил сборной Китая вторую золотую медаль в тяжелой атлетике. В этом виде спорта Поднебесная уверенно доминирует над соперниками, в том числе и среди женщин-штангисток.