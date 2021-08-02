Ирландский боксер так обрадовался бронзе, что повредил лодыжку и вылетел с полуфинала (1 фото + 1 видео)
Спортсмен в буквальном смысле допрыгался.
Спортсмен в буквальном смысле допрыгался.
Задорный ирландский боксер в полусреднем весе Эйдан Уолш умудрился совершить на Олимпиаде парадоксальную вещь - одновременно завоевал бронзовую медаль и проиграл - точнее, упустил возможность продолжать соревнования.
Все дело в излишней эмоциональности. Уолш, услышав о своей победе, принялся скакать от радости словно он находился в одном из пабов родного Белфаста после победы любимой футбольной команды... В общем, он так праздновал победу, что подвернул ногу и получил травму лодыжки.
После медицинского обследования команда Уолша решила, что эмоциональный ирландец не сможет продолжать соревнования. Но кажется, боксера это не сильно расстроило, хотя он и надеялся на медаль выше рангом. В конце концов, он все-таки завоевал свою награду и везет ее домой.