Ирландский боксер так обрадовался бронзе, что повредил лодыжку и вылетел с полуфинала

Спортсмен в буквальном смысле допрыгался.

Задорный ирландский боксер в полусреднем весе Эйдан Уолш умудрился совершить на Олимпиаде парадоксальную вещь - одновременно завоевал бронзовую медаль и проиграл - точнее, упустил возможность продолжать соревнования.

Все дело в излишней эмоциональности. Уолш, услышав о своей победе, принялся скакать от радости словно он находился в одном из пабов родного Белфаста после победы любимой футбольной команды... В общем, он так праздновал победу, что подвернул ногу и получил травму лодыжки.