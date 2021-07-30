Презерватив помог австралийской гребчихе завоевать золото на Олимпиаде

В медальном зачете по смекалочке Россия сегодня явно не на первом месте.

Изделие №2 спасает всегда, даже когда используется не по назначению: австралийка Джессика Фокс, выступающая в гребном слаломе, повредила нос своего каноэ, и с этим нужно было что-то делать. К ремонту лодки веселая команда Джессики подошла творчески - и как вы понимаете, использовали они не синюю изоленту.

Сначала поврежденный участок каноэ покрыли специальной смесью, а затем натянули на нос лодки презерватив

Возможно, сами того не ведая, австралийцы открыли новую веху в техническом допинге. А как еще объяснить тот факт, что Джессика Фокс на своей модернизированной лодке завоевала сразу 2 медали - одну бронзовую в финале гонок K-1 (байдарка-одиночка) и золотую в гребном слаломе C-1 (каноэ-одиночка).

Но австралийка, конечно, выиграла свои медали в честной и упорной борьбе. Это ее первое олимпийское золото, но до нынешних соревнований в Токио в ее активе уже была бронзовая медаль с Игр в Рио-де-Жанейро.





А что касается презервативов, то на Олимпиадах их выдают в избыточных количествах всем спортсменам, начиная с 1988 года. Но поскольку резиновые изделия спасают совсем не от коронавируса, то организаторы Игр настоятельно рекомендовали атлетам избегать близости. Но презервативы, как мы видим, все же могут предохранять и от поражения!