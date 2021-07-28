Тренер "подбодрил" дзюдоистку крепкими пощечинами (2 фото)
К сожалению, такой мощный стимул девушке не помог. Свой поединок она проиграла.
К сожалению, такой мощный стимул девушке не помог. Свой поединок она проиграла.
Тренер сборной Германии по дзюдо крайне необычным способом мотивировал свою подопечную Мартину Трайдос перед поединком на Олимпиаде. Допускаем, что в ФРГ это норма, но в России такого тренера бы точно заклевали болельщики.
Перед выходом спортсменки на татами наставник сначала взял Трайдос за отвороты кимоно и раскачал как следует, а затем и вовсе влепил две крепкие пощечины.
La reacción del entrenador de Martyna Trajdos hacia ella en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 27, 2021
pic.twitter.com/DLgrfEI0rj
Но Трайдос такой стимул, возможно, и прибавил ярости, но не добавил мастерства. Девушка проиграла Софи Ёзбаш из Венгрии. И что самое печальное, она вылетела из соревнований в первом же круге.