Тренер "подбодрил" дзюдоистку крепкими пощечинами (2 фото)

К сожалению, такой мощный стимул девушке не помог. Свой поединок она проиграла.

Тренер "подбодрил" дзюдоистку крепкими пощечинами

Тренер сборной Германии по дзюдо крайне необычным способом мотивировал свою подопечную Мартину Трайдос перед поединком на Олимпиаде. Допускаем, что в ФРГ это норма, но в России такого тренера бы точно заклевали болельщики.


Перед выходом спортсменки на татами наставник сначала взял Трайдос за отвороты кимоно и раскачал как следует, а затем и вовсе влепил две крепкие пощечины.

Но Трайдос такой стимул, возможно, и прибавил ярости, но не добавил мастерства. Девушка проиграла Софи Ёзбаш из Венгрии. И что самое печальное, она вылетела из соревнований в первом же круге.