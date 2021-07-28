Тренер "подбодрил" дзюдоистку крепкими пощечинами

К сожалению, такой мощный стимул девушке не помог. Свой поединок она проиграла.

Тренер сборной Германии по дзюдо крайне необычным способом мотивировал свою подопечную Мартину Трайдос перед поединком на Олимпиаде. Допускаем, что в ФРГ это норма, но в России такого тренера бы точно заклевали болельщики.





Перед выходом спортсменки на татами наставник сначала взял Трайдос за отвороты кимоно и раскачал как следует, а затем и вовсе влепил две крепкие пощечины.