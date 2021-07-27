Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде (4 фото)

Также стало известно, сколько платят своим спортсменам другие страны. Выяснилась парадоксальная вещь: чем беднее государство, тем выше призовые.

Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде

Третий соревновательный день Олимпиады для российских атлетов выдался самым результативным. Буквально за час спортсмены выиграли три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Таким образом, Россия, точнее Олимпийский комитет России (ОКР), в медальном зачете поднялся с восьмого на почетное четвертое место.

Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде
Источник: twimg.com

Золотые награды в понедельник завоевали София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.

Во вторник утром пловец Евгений Рылов принес в копилку России еще одну золотую медаль. Теперь их пять. Но ОКР пока не вошел в тройку стран-фаворитов в медальном зачете.

Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде
Источник: championat.com

Помимо звания олимпийских чемпионов, российских спортсменов дома ожидает приятный бонус в виде гонораров и стипендий за призовые места. На днях министр спорта России Олег Матыцин озвучил сумму денежного поощрения для отличившихся атлетов:


«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.


Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призёров по итогам Олимпийских игр будет много»

А вот сколько заплатят своим спортсменам государства-соседи. Россия здесь на десятом, предпоследнем месте. Щедрость первой четверки стран поражает воображение:

А вот сколько заплатят своим спортсменам государства-соседи. Россия здесь на десятом, предпоследнем месте. Щедрость первой четверки стран поражает воображение: