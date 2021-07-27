Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде

Также стало известно, сколько платят своим спортсменам другие страны. Выяснилась парадоксальная вещь: чем беднее государство, тем выше призовые.

Третий соревновательный день Олимпиады для российских атлетов выдался самым результативным. Буквально за час спортсмены выиграли три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Таким образом, Россия, точнее Олимпийский комитет России (ОКР), в медальном зачете поднялся с восьмого на почетное четвертое место.

Золотые награды в понедельник завоевали София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг. Во вторник утром пловец Евгений Рылов принес в копилку России еще одну золотую медаль. Теперь их пять. Но ОКР пока не вошел в тройку стран-фаворитов в медальном зачете.

Помимо звания олимпийских чемпионов, российских спортсменов дома ожидает приятный бонус в виде гонораров и стипендий за призовые места. На днях министр спорта России Олег Матыцин озвучил сумму денежного поощрения для отличившихся атлетов:





«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.





Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призёров по итогам Олимпийских игр будет много»