Оператор велогонки "рассекретил" расположение японской военной техники (4 фото)
Правду говорят, что в Японии тесновато, как в "однушке".
Правду говорят, что в Японии тесновато, как в "однушке".
На Олимпиаде в Токио произошел курьезный инцидент, который активно обсуждается в интернете. На одном из этапов велогонки японский оператор с вертолета заснял широкую панораму местности; в кадре помимо трассы со спортсменами "засветилась" колонна танков, чьей дислокации, очевидно, в прямой трансляции не место.
В левом верхнем углу видно четыре тяжелых боевых машины
Официальных комментариев от японской стороны не последовало. Чиновники решили тактично промолчать. Но пользователи Сети забеспокоились о судьбе оператора: «КНДР готова предоставить оператору убежище и премию?»
В Сети принялись активно шутить на эту тему:
Впрочем, вполне возможно, что ничего секретного в передвижения японской технике и не было. Просто военные, проникшись духом соревнований, решили устроить танковый биатлон...
Теперь весь мир знает что у Японии есть 2 танка????— Bady (@Bady1488) July 24, 2021
Что касается самой Олимпиады, то Россия в медальном зачете пока занимает скромное 5-е место (1 золотая, 4 серебряных и 2 бронзовых медали). Первое место в таблице за Китаем. У спортсменов из КНР уже 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых награды.