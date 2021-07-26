Оператор велогонки "рассекретил" расположение японской военной техники

Правду говорят, что в Японии тесновато, как в "однушке".

На Олимпиаде в Токио произошел курьезный инцидент, который активно обсуждается в интернете. На одном из этапов велогонки японский оператор с вертолета заснял широкую панораму местности; в кадре помимо трассы со спортсменами "засветилась" колонна танков, чьей дислокации, очевидно, в прямой трансляции не место.

В левом верхнем углу видно четыре тяжелых боевых машины

Официальных комментариев от японской стороны не последовало. Чиновники решили тактично промолчать. Но пользователи Сети забеспокоились о судьбе оператора: «КНДР готова предоставить оператору убежище и премию?»

В Сети принялись активно шутить на эту тему:

Впрочем, вполне возможно, что ничего секретного в передвижения японской технике и не было. Просто военные, проникшись духом соревнований, решили устроить танковый биатлон...



Теперь весь мир знает что у Японии есть 2 танка???? — Bady (@Bady1488) July 24, 2021