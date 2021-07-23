«Гитлеровцы»: на Украине название школьной команды по баскетболу вызвала скандал

По словам подростков, они просто увлекаются компьютерными играми на военную тематику. Ребятам, конечно, поверили. Но теперь во всех школах города проведут образовательные мероприятия, чтобы напомнить историю.

В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу в рамках празднования дня города выступила команда старшеклассников под названием «Гитлеровцы». Об этом в своем "Фейсбуке" рассказал экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский. По признанию мужчины, когда он впервые услышал название команды из громкоговорителя, то посчитал, что ослышался.

«Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды "Гитлеровцы". Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», - написал Немировский.