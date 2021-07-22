Президент WADA заявил, что российская история с допингом закончилась (2 фото)
По словам Витольда Баньки, проблем еще много, но государственная система по поддержке допинга в стране сломлена.
По словам Витольда Баньки, проблем еще много, но государственная система по поддержке допинга в стране сломлена.
Президент Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька накануне начала Олимпиады в Токио дал оценку ситуации с допингом а России.
«Я считаю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще остаются отдельные нарушители, как и в любой стране. Но нам больше не приходится иметь дело с беспрецедентной и поддерживаемой государством допинг-системой, которая так взволновала весь мир.
Россияне наказаны, мы завершили эту сагу. Сегодня остается лишь наблюдать за тем, что с ними происходит. Мы создали дорожную карту для Российского антидопингового агентства. Если они будут соблюдать правила, то смогут влиться обратно в систему. Но это вопрос не ближайших недель или месяцев», - заявил Банька.
Напомним, что 17 декабря 2020 года российская сторона была наказана за поддержку допинга. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России, использовать гимн и прочую национальную символику - до 16 декабря 2022 года.