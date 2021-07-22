Президент WADA заявил, что российская история с допингом закончилась

По словам Витольда Баньки, проблем еще много, но государственная система по поддержке допинга в стране сломлена.

Президент Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька накануне начала Олимпиады в Токио дал оценку ситуации с допингом а России.

«Я считаю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще остаются отдельные нарушители, как и в любой стране. Но нам больше не приходится иметь дело с беспрецедентной и поддерживаемой государством допинг-системой, которая так взволновала весь мир.

Россияне наказаны, мы завершили эту сагу. Сегодня остается лишь наблюдать за тем, что с ними происходит. Мы создали дорожную карту для Российского антидопингового агентства. Если они будут соблюдать правила, то смогут влиться обратно в систему. Но это вопрос не ближайших недель или месяцев», - заявил Банька.