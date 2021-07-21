Гандболистки отказались играть в бикини и были оштрафованы

Дисциплинарная комиссия сочла закрытые шорты неподобающей формой для этого вида спорта. Экипировка не должна скрывать ягодицы. Таковы правила!

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу в полном составе вышла на матч чемпионата Европы против Испании в закрытых шортах вместо традиционных бикини и "заработала" 1500 евро штрафа. По правилам экипировки, гандболистки должны играть в форме, которая закрывает не более 10 сантиметров их ягодиц.

И как видно на фото, это правило норвежки нарушили

Причем сделали это намеренно. Перед участием в турнире норвежская сборная обращалась в Европейскую федерацию гандбола и просила разрешить им выступать в шортах, но спортсменкам отказали, пригрозив соответствующими санкциями. «Мы понимали, что нам грозит. Но решили надеть шорты и посмотреть, что будет дальше», - заявила норвежская гандболистка Катинка Халтвик.

Зато зрелищно!

Российская вратарь сборной России по гандболу Анна Верещак в отличии от своих норвежских "коллег" знает, на чем держится этот спорт и полностью поддержала решение дисциплинарной комиссии оштрафовать каждую спортсменку на 150 евро.





«На мой взгляд, пляжный гандбол - это зрелищный вид спорта, это в своем роде шоу, где можно посмотреть и полюбоваться на спортивную форму игроков. Да, не все мы имеем модельную фигуру, но вес не зависит от спортивных возможностей. Ты можешь быть пухленьким, но бегать так, что никто не обратит внимание на фигуру. Я считаю наказание правильным, так как форма установлена правилами федерации, так же, как и в других видах спорта. В плане удобства - это правильно и эргономично сшитая форма», - поделилась мнением Верещак.