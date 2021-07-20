"Средневековые условия": российский тренер раскритиковал Олимпийскую деревню в Токио (5 фото)
Главный тренер сборной по фехтованию говорит, что ему даже жалко своих подопечных.
Главный тренер сборной по фехтованию говорит, что ему даже жалко своих подопечных.
Япония, как известно, славится передовыми технологиями, но российские спортсмены вопреки ожиданиям попали не XXII век, а в средневековье. Именно так охарактеризовал условия жизни в Олимпийской деревне первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной Ильгар Мамедов.
«Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко», - заявил тренер, добавив, что на восьми предыдущих Играх, где он присутствовал, таких условий не было.
Мамедов поделился, что комнаты и санузлы слишком маленькие, стены сделаны из гипсокартона, розетки установлены в самых неподходящих для них местах, а к интернету невозможно подключиться.
Японцы, например, действительно не учли роста некоторых спортсменов. Блокирующий сборной России по волейболу Артем Вольвич ростом 213 см не помещается в ванную комнату, и не знает, как будет принимать душ.
Карен Хачанов хотя и теннисист, но тоже с трудом вмещается в ванную. И тоже не знает, как мыться. Но у него другая проблема - нет мыла...
И даже знаменитые картонные "антисекс-кровати" подкачали. Не работают! Койки были разработаны специально, чтобы исключить возможное распространение коронавируса через сексуальные контакты между спортсменами. По словам производителей, кровати способны выдержать до 200 кг, но легко ломаются от характерных резких движений.
Этот миф вчера развенчал ирландский гимнаст Рис Маккленаган. Он попрыгал на своей "хрупкой" кровати, и она спокойно выдержала его вес.
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
Но как бы там ни было, накладки с бытовыми условиями случаются на каждой Олимпиаде. Вспомните хотя бы Игры в Сочи, когда иностранные спортсмены записывали видео о странно расположенных унитазах. Но потом атлеты привыкают, их начинают заботить собственные результаты, и небольшие бытовые неудобства отходят на второй план.