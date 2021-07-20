"Средневековые условия": российский тренер раскритиковал Олимпийскую деревню в Токио

Главный тренер сборной по фехтованию говорит, что ему даже жалко своих подопечных.

Япония, как известно, славится передовыми технологиями, но российские спортсмены вопреки ожиданиям попали не XXII век, а в средневековье. Именно так охарактеризовал условия жизни в Олимпийской деревне первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной Ильгар Мамедов.





«Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко», - заявил тренер, добавив, что на восьми предыдущих Играх, где он присутствовал, таких условий не было.





Мамедов поделился, что комнаты и санузлы слишком маленькие, стены сделаны из гипсокартона, розетки установлены в самых неподходящих для них местах, а к интернету невозможно подключиться.