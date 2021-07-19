Российские олимпийцы показали японские "антисекс-кровати" (4 фото)
Если японцы полагают, что такие кровати способны остановить порывы страсти, они жестоко ошибаются.
Если японцы полагают, что такие кровати способны остановить порывы страсти, они жестоко ошибаются.
Российские спортсмены благополучно прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх. Атлеты въехали в олимпийскую деревню, принялись обживаться и изучать интерьер своих комнат.
По большому счету убранство жилых помещений для спортсменов ничем не отличается от комнат в других олимпийских деревнях и странах. Но японцы, конечно, не могли не удивить. Одна деталь выбивается из ряда привычных вещей. И это экологичные "антисекс-кровати" из картона.
По заказу Олимпийского комитета Японии компания Airweave разработала и изготовила 18 000 таких кроватей. Во-первых, на них сможет комфортно разместиться только один человек, во-вторых, несмотря на то, что кровать способна выдержать вес до 200 кг, она "складывается" от резких движений.
По словам японских спортивных чиновников, такая конструкция кроватей должна предотвратить распространение коронавируса через сексуальные отношения.
Ну и конечно, тут не обошлось без знаменитой японской бережливости. Койки сделаны из дерева и перерабатываемого картона. И обошлись они гораздо дешевле традиционных деревянных кроватей.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе - без флага и гимна. Вместо последнего во время награждения будет звучать композиция Петра Ильича Чайковского – фрагмент из концерта №1.