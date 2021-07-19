Российские олимпийцы показали японские "антисекс-кровати"

Если японцы полагают, что такие кровати способны остановить порывы страсти, они жестоко ошибаются.

Российские спортсмены благополучно прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх. Атлеты въехали в олимпийскую деревню, принялись обживаться и изучать интерьер своих комнат.





По большому счету убранство жилых помещений для спортсменов ничем не отличается от комнат в других олимпийских деревнях и странах. Но японцы, конечно, не могли не удивить. Одна деталь выбивается из ряда привычных вещей. И это экологичные "антисекс-кровати" из картона.