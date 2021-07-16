Футболисты ЦСКА отказались прививаться от коронавируса (3 фото)

Позднее руководство клуба выступило с опровержением. Но оно получилось весьма неубедительным.

Футболисты ЦСКА отказались прививаться от коронавируса
Источник: championat.com

В полку антипрививочников прибыло: футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации "Спутником V". Об этом сообщил один из источников, близких к руководству футбольного клуба.


«Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники», - рассказал источник.

Футболисты ЦСКА отказались прививаться от коронавируса
Источник: ognikubani.ru

Позднее, когда это известие разлетелось по новостным изданиям, и руководство "армейцев" осознало насколько при текущем положении дел это непрезентабельно звучит, они выступили с опровержением.


Директор по связям с общественностью Сергей Аксенов заявил, что у футболистов высокий уровень антител, и вакцинация им пока не требуется...


«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», - сообщил Аксенов.

Футболисты ЦСКА отказались прививаться от коронавируса
Источник: ria.ru

Что ж, действительно, остается лишь следить за развитием событий... Главное, чтобы подготовка к новому сезону РПЛ не закончилась коллективной госпитализацией...