Непростительная оговорка: президент МОК назвал японцев китайцами (3 фото)
Что для любого европейца незначительный конфуз, для восточного человека - жестокое оскорбление.
Что для любого европейца незначительный конфуз, для восточного человека - жестокое оскорбление.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах оговорился и назвал японцев китайцами. И произошло это не где-нибудь, а в Токио - во время встречи с главой организационного комитета Олимпийских и Параолимпийских игр в Японии Сэйко Хасимото.
"Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей", - заявил Бах и быстро исправился, заменив «китайских людей» на «японских граждан».
Однако такая ошибка не могла остаться незамеченной. Особенно "китайскими людьми" и "японскими гражданами"...
Российский китаевед Николай Вавилов уверен, что несмотря на такие логичные объяснения, Бах фактически жестоко оскорбил обе страны, которые находятся в состоянии вражды еще со времен Второй мировой.
«Сегодня именно Япония является основным геополитическим противником Китая. Это основная ударная сила в случае войны на Тайваньском проливе. В Китае даже введен новый государственный праздник – день победы над Японией, который отмечается 3 сентября каждого года. И вся политическая пропаганда в Китае строится на антияпонских настроениях. Так что трения между странами очень большие. Поэтому, конечно, Томас Бах совершил непростительную ошибку, когда перепутал одних кровных врагов с другими», – прокомментировал оговорку Баха китаист и востоковед Николай Вавилов.
Поэтому, скорее всего, мы еще услышим из уст Томаса Баха самые искренние извинения перед японцами и китайцами.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Несмотря на то, что это будут самые масштабные соревнования по числу видов спорта и категорий (33 и 339 соответственно), иностранных болельщиков из-за коронавирусных ограничений в Токио не пустят.