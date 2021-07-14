Непростительная оговорка: президент МОК назвал японцев китайцами

Что для любого европейца незначительный конфуз, для восточного человека - жестокое оскорбление.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах оговорился и назвал японцев китайцами. И произошло это не где-нибудь, а в Токио - во время встречи с главой организационного комитета Олимпийских и Параолимпийских игр в Японии Сэйко Хасимото.





"Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей", - заявил Бах и быстро исправился, заменив «китайских людей» на «японских граждан».



Однако такая ошибка не могла остаться незамеченной. Особенно "китайскими людьми" и "японскими гражданами"...