Итальянская сборная по футболу проехала парадом по улицам ликующего Рима (5 фото)
После скучной встречи с президентом страны, казенных фраз и протокольных рукопожатий, спортсмены на автобусе выехали на встречу с болельщиками, которые заполонили весь город. Только посмотрите на это безумие!
После скучной встречи с президентом страны, казенных фраз и протокольных рукопожатий, спортсмены на автобусе выехали на встречу с болельщиками, которые заполонили весь город. Только посмотрите на это безумие!
Футболисты сборной Италии, завоевавшие Серебряный кубок на Евро-2020, продолжают праздновать победу, но уже вместе со всей страной. По приезду в Рим игроки "Скуадры адзурры" встретились с премьер-министром Марио Драги и президентом страны Серджио Маттареллой, а после отправились на чемпионском автобусе на улицы Вечного города, где яблоку негде было упасть - десятки тысяч итальянцев вышли, чтобы поздравить и поприветствовать своих героев. Народ веселился, пел гимны, плясал и ликовал.
Il tour prosegue! ????#RinascimentoAzzurro ????????????#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/rzxrF1g5K4— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Двухэтажный автобус с открытым верхом на скорости не более 5 км/ч проехал по центральным улицам Рима, и футболисты с главным трофеем Евро-2020 в руках не отставали от фанатов. Так праздновать умеют только итальянцы!
Time for a sing-along ???????? #Azzurri ???????????? #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/OZyytZixcw— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 12, 2021
К слову, на одном из видео можно увидеть и другой трофей - небрежно вывешенный на окне автобуса флаг
Англии святого Георгия.
I Campioni d’Europa cantano prima della passerella nel cuore di #Roma ????????????????????#RinascimentoAzzurro ????????????#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YycHWtBAFv— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Напомним, в финале турнира Италия встречалась со сборной Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей - 1:1. Но в серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы. Которые уже во второй раз становятся чемпионами континента (в первый раз завоевали победу в 1968 году). А вот Англия не только никогда не становилась триумфатором Евро, но и в первые в своей истории дошла до финала лишь в этом году. Ну, хоть какой-то результат...
????ℴ???? ????????ℯ ???? ???????? ???????? ℛℴ????ℯ ????????#EURO2020 pic.twitter.com/XQwRGFRGFr— Roberto Mancini (@robymancio) July 12, 2021