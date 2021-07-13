Итальянская сборная по футболу проехала парадом по улицам ликующего Рима

После скучной встречи с президентом страны, казенных фраз и протокольных рукопожатий, спортсмены на автобусе выехали на встречу с болельщиками, которые заполонили весь город. Только посмотрите на это безумие!

Футболисты сборной Италии, завоевавшие Серебряный кубок на Евро-2020, продолжают праздновать победу, но уже вместе со всей страной. По приезду в Рим игроки "Скуадры адзурры" встретились с премьер-министром Марио Драги и президентом страны Серджио Маттареллой, а после отправились на чемпионском автобусе на улицы Вечного города, где яблоку негде было упасть - десятки тысяч итальянцев вышли, чтобы поздравить и поприветствовать своих героев. Народ веселился, пел гимны, плясал и ликовал.

Двухэтажный автобус с открытым верхом на скорости не более 5 км/ч проехал по центральным улицам Рима, и футболисты с главным трофеем Евро-2020 в руках не отставали от фанатов. Так праздновать умеют только итальянцы!

К слову, на одном из видео можно увидеть и другой трофей - небрежно вывешенный на окне автобуса флаг Англии святого Георгия.