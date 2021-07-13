Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии после поражения команды в финале Евро-2020 со сборной Италии.

«Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после матча. Совершенно недопустимо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все виновные должны понести ответственность», — приводятся слова Уильяма в «твиттере» Герцога и Герцогини Кембриджских.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.