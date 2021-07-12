Сборная Италии обыграла англичан и стала чемпионом Европы по футболу

У английских футболистов были все шансы впервые получить кубок Евро, но в серии пенальти они допустили слишком много ошибок.

Сборная Италии в серии пенальти одолела национальную команду Англии и стала победителем турнира Евро-2020. В напряженном и захватывающем матче команды играли на равных, даже не смотря на то, что Англия после забитого на третьей минуте гола отдала инициативу соперникам и больше заботилась о своих воротах.

И именно отсутствие прессинга, с которым у британцев все в полном порядке, и сыграл на пользу итальянцам. На 67-ой минуте встречи после неразберихи у английских ворот счет сравнял Леонардо Бонуччи из "Ювентуса".

Нарезка голов Англии и Италии: