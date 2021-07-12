Сборная Италии обыграла англичан и стала чемпионом Европы по футболу (9 фото)
У английских футболистов были все шансы впервые получить кубок Евро, но в серии пенальти они допустили слишком много ошибок.
У английских футболистов были все шансы впервые получить кубок Евро, но в серии пенальти они допустили слишком много ошибок.
Сборная Италии в серии пенальти одолела национальную команду Англии и стала победителем турнира Евро-2020. В напряженном и захватывающем матче команды играли на равных, даже не смотря на то, что Англия после забитого на третьей минуте гола отдала инициативу соперникам и больше заботилась о своих воротах.
И именно отсутствие прессинга, с которым у британцев все в полном порядке, и сыграл на пользу итальянцам. На 67-ой минуте встречи после неразберихи у английских ворот счет сравнял Леонардо Бонуччи из "Ювентуса".
Нарезка голов Англии и Италии:
Основное и дополнительное время закончилось ничьей (1:1). И серия одиннадцатиметровых стала роковой для сборной Англии - один из футболистов попросту промахнулся по воротам, а второй, перенервничав, нанес слабый и предсказуемый удар по воротам. Возможно, все дело в том, что англичане играли дома, на лондонском стадионе "Уэмбли", и нервничали заметно больше своих соперников. Боясь, совершить ошибку, они совершили ее дважды...
В итоге, сборная Италии триумфально закончила турнир со счетом 3:2 и увозит Серебряный кубок на родину. Уже во второй раз. Впервые Италия побеждала в Евро в далеком 1968 году. А англичане - никогда. Впрочем, для них и выход в финал турнира уже стал достижением - это произошло впервые в истории сборной Англии.
И к слову, лучшим футболистом Евро-2020 был признан итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний вратарь отразил два мяча в серии послематчевых пенальти.