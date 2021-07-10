Лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил рейтинг игроков сборной России на чемпионате Европы — 2020.

Лучшим футболистом стал нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба. Форвард получил рейтинг 6,93. В тройку лучших игроков турнира в сборной России также вошли полузащитник Далер Кузяев (6,90) и вратарь Матвей Сафонов (6,84).



В десятку лучших по версии WhoScored входят полузащитник Алексей Миранчук (6,74), защитник Игорь Дивеев (6,68), хавбек Александр Головин (6,54), нападающий Александр Соболев (6,48), защитник Марио Фернандес (6,34), полузащитник Магомед Оздоев (6,30) и защитник Георгий Джикия (6,29).



Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.